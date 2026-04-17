今年行われたワールドベースボールクラシックのチケットなどを不正に転売したとして、2人が書類送検されました。警視庁によりますと、会社員の男性と自営業の女性は、去年から今年にかけ、WBCのチケットなどあわせて12枚を不正に転売した疑いがもたれています。2人はWBCのチケットを定価の6倍から9倍の値段、最高価格は2枚で50万円で転売サイトに出品していたとみられています。警視庁の任意の事情聴取に2人は容疑を認め、女性は「