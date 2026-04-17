放送作家高田文夫氏（77）が17日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。3日に「左足関節脱臼骨折」のため約1カ月間の入院および当面の休業を発表していたタレント松本明子（60）について言及した。松本はこの日、自身のインスタグラムで「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と、19日に退院すると発表。20日放送の同番組から番組復帰する