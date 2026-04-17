ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアこと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が今季限りでの引退を発表したことを受けて１７日、音羽山親方（元横綱・鶴竜）がねぎらった。スポーツ好きの同親方は、茨城・笠間市内の春巡業中に引退を聞くと驚いた様子をみせながら「燃え尽きたのではないかな。次の４年間まで長い。いいタイミングではないですか」と話した