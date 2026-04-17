女優の仲島有彩が１６日、都内で行われたフジテレビが運営する動画配信サービス「ＦＯＤ」のドラマ「転校生ナノ」（２４日配信スタート）の完成披露イベントに出席した。タイ発の話題作を日本でリメイクしたオムニバス形式の学園ミステリースリラー。今作が女優デビューとなる仲島が演じる転校生・ナノが学校内の秘密に迫る。堤幸監督ら４人の監督が演出を手掛け、仲島は「お芝居が初めてだったので、すごく緊張しましたが、素