将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催＝報知新聞社・日本将棋連盟、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）でタイトルを奪取した西山朋佳女流名人＝白玲、女流王将＝の就位式が１７日、都内で行われた。西山は福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に３連勝し、３期ぶり２度目の戴冠（たいかん）。「今回の女流名人戦は、３年越しの奪還という形になりました。昨年、一昨年とタ