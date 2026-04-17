【モデルプレス＝2026/04/17】歌手で女優の鈴木愛理のマネージャーが運用するInstagramが、4月15日に更新された。鈴木のミニ丈コーディネートを披露した。【写真】32歳元ハロプロ美女「座っててもわかるスタイルの良さ」ミニ丈×ロングブーツからスラリ美脚◆鈴木愛理、バースデーイベントショット公開鈴木は「『鈴木愛理バースデーイベント2026第9回あいりまにあ会』めぐろパーシモンホール大ホールありがとうございました 楽しん