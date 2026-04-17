東海地方は、この土日(18日・19日)は、大体晴れるでしょう。特に、19日(日)は、夏日(最高気温25℃以上)が続出し、汗ばむ陽気となりそうです。また、花粉のピークは過ぎていますが、来週にかけて「非常に多い」飛散が続く所が多いでしょう。対策を続けてください。今日17日(金)は過ごしやすい陽気今日17日(金)、本州付近は高気圧に覆われ、東海地方は晴れている所が多くなっています。午後も、おおむね晴れますが、湿った空気や気圧