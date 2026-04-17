ＪＲＡは１７日、香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン）に挑戦するため、同日付で出国予定だった関西馬３頭（ジューンテイク、ジョバンニ、ジャンタルマンタル）の出発便が欠航となったため、引き続き輸出検疫厩舎にて検疫を実施すると発表した。昨年度の最優秀マイラーで、チャンピオンズマイル・Ｇ１に挑戦するジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）の高野師は「昨日の夜、聞きました。きょう（１７日）、馬場に