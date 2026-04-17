夫の不倫による離婚と破産申請中という壮絶な過去を持つエリナが、サウナデートで見せた美しい水着姿と、至近距離での密着に注目が集まった。【映像】不倫＆破産の美人シンママ、美しい水着姿4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた