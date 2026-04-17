お笑いタレント山田邦子（65）が17日までに自身のブログを更新。退院したことを発表した。山田は「すいませんもう絶好調で退院しました!!食事も普通になり健康のありがたさをしみじみ感じております」と報告した。続けて「結局、何の食べ物だったかは特定出来ませんでしたが、腸炎、ということで、ズル休みのように休ませて頂いてもの凄く元気になりました」とつづり、笑顔の近影をアップした。山田は「中毒なども増えてるこの時