お笑いコンビ、相席スタートの山添寛（40）が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。若槻千夏に招待された展示会で会った知り合いの通訳とのエピソードを語った。山添は「若槻千夏さんが展示会をされるって言って、招待してくださった。展示されている商品と、『ハンバーガーとかも売店で出るから食べにおいで』って。そうしたら通訳の方もいらっしゃって、何度もご一緒させていただいて。一緒にハ