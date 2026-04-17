大館市に本社があるスーパーマーケット「いとく」が岩手県に初めて出店し、17日にオープンしました。オープンしたのは「いとく滝沢」店です。岩手県滝沢市の商業施設「滝沢チャグチャグモール」内にあり、売り場面積は約2,300平方メートル、駐車台数は約500台です。 17日はオープニングセレモニーが行われ、関係者がテープカットをして開店を祝いました。いとく