★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３フィジカルＡＩ ４半導体製造装置 ５宇宙開発関連 ６ＪＰＸ日経４００ ７蓄電池 ８ペロブスカイト太陽電池 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＳａａＳ」が１７位にランクインしている。 米アンソロピックが業務支援ＡＩ「ＣｌａｕｄｅＣｏｗｏｒｋ