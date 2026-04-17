Ｓｃｈｏｏが反発している。この日、法人向けｅラーニングサービス「ＳｃｈｏｏｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ」において、多忙な人事担当者でも階層別の年間育成計画をスムーズに運用できる新パッケージ「プランニングパス」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 「プランニングパス」は「ＳｃｈｏｏｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ」の動画受講、集合研修、確認テスト機能を最適な形で