フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの木原龍一（33）が4月17日、Xを更新。ペアの三浦璃来（24）とともに現役引退を報告した。 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 「ご報告」と投稿されたのは、文面のスクリーンショット2枚と三浦とのツーショット。木原はテ