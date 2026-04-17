開催：2026.4.17 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 2 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとロッキーズが対戦した。 アストロズの先発投手はライアン・ワイス、対するロッキーズの先発投手はフアン・メヒアで試合は開始した。 1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-0 COL、6