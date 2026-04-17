階段の上にいる2匹のワンちゃん（⇒次へ）【画像を見る】いつもは即・お迎えなのに…愛犬がびくともしない理由いつも「パパをお迎えにいくよ」と声をかけると駆け寄ってくる2匹のワンちゃん。この日はある理由で2階から動かず…。その理由が「正直者すぎてかわいい」と、Instagramで話題になりました。■今日だけはお迎えに行かない！その理由とは「パパのお迎え行く？」と聞いてみる（⇒次へ）今回動画を投稿されたのは橋本真実（