特殊詐欺事件に関与したなどとして、日本人2人がフィリピンで拘束されました。フィリピン当局は、ルフィなどと名乗る指示役らがいた特殊詐欺グループのメンバーとみられる日本人のサトウ・タイキ容疑者と、日本人の犯罪集団「JPドラゴン」の関係者とみられるアオヤギ・マサユキ容疑者を16日に拘束したと発表しました。2人は特殊詐欺事件に関与したなどとして、それぞれ日本で逮捕状が出ているということです。当局は今後、2人を日