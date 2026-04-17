解説者・タレントの高橋成美さんが4月17日、フィギュアスケートのペア『りくりゅう』こと三浦璃来選手（24・木下グループ）と木原龍一選手（33・木下グループ）が、今季限りでの現役引退を電撃発表したことを受けて、自身のX（旧Twitter）に想いを投稿しました。【写真を見る】【 “神解説” 高橋成美 】『りくりゅう』電撃引退発表を受けコメントSNSで反響続々高橋さんは、電撃発表となった三浦璃来選手のXを引用リポストする形