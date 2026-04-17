乗客ら26人が死亡・行方不明となった北海道・知床半島沖の観光船沈没事故の裁判は、きょう午後に結審する予定です。2022年4月、北海道の知床半島沖で、観光船「KAZU I」が沈没し乗客乗員26人が死亡・行方不明となった事故では、運航会社の社長で安全統括管理者の桂田精一被告（62）が、業務上過失致死の罪に問われています。きょうは被害者の論告が行われ、被害者参加の弁護士が、「本件の本質は人の常識をもってすれば誰もが