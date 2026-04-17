去年10月から12月にかけて長崎県の壱岐と対馬の海岸に、麻薬が入った「茶袋」が漂着しているのが見つかりました。茶袋が見つかったのは、壱岐市で2か所、対馬市で2か所の計4か所の海岸で、長崎県警が茶袋の内容物を鑑定したところ、すべて麻薬の「ケタミン」と判明しました。茶袋には、いずれも1キロ前後の麻薬が入っていたということです。