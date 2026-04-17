京都府南丹市の山林で、男子児童が遺体で発見された事件。16日未明に父親が逮捕されました。父親は殺害についても認める供述をしていて、遺体を複数回、移動させていたとみられることが分かりました。【写真を見る】自宅前で撮影された安達優季容疑者京都男児遺体 義父・安達優季容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕これは、11歳の安達結希さんが行方不明になった日の3日後、先月26日にJNNが自宅前で撮影した父親・安達優季容疑者（