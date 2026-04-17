３月に東京ドームで行われた野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド（東京プール）の日本戦チケットなどを高額転売したとして、警視庁は１７日、東京都西東京市の会社員の男（５１）と、新宿区の自営業の女（３３）をそれぞれチケット不正転売禁止法違反容疑で東京地検に書類送検した。３月のＷＢＣ東京プールの観戦チケットを巡る不正転売事件の摘発は初めて。同庁は、男が日