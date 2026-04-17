２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（下グループ）が１７日、自身のインスタグラムを更新し、今季限りで現役を引退すると発表した。五輪後に行われた会見では、将来的に解散はせずに“りくりゅうコーチ”として２人で後進育成に励むプランを語っていた。２０１９年の結成から７年。ＧＰファイナル優勝、世界選手権制覇、五輪金メダルと数々の金字塔を