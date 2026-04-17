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【バブルボブル シュガーダンジョン ブースト】 8月20日 発売予定 価格： 通常版 5,280円（PS5はダウンロード版のみ） デラックスエディション 6,380円 スペシャルパック 8,910円（Nintendo Switch版のみ） タイトーは、プレイステーション 5/Nintendo Switch用アクション「バブルボブル シュガーダンジョン ブӦ