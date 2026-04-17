3月27日から公開中の映画『鬼の花嫁』より、ダブル主演の永瀬廉（King ＆ Prince）、吉川愛ら“チーム鬼花”のクランクアップ写真とコメントが到着した。【写真】“チーム鬼花”クランクアップ！キャストの笑顔が眩しい（全4枚）本作は、クレハによる同名小説を実写化した和風恋愛ファンタジー。舞台は、あやかしと人間が共存する世界。花嫁を見初めると、一生の愛をささげるあやかし。そのあやかしの頂点・鬼の次期当主で