ホラー漫画家・伊藤潤二の傑作集をオムニバスドラマ化する『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』が、テレビ東京ほかにて7月3日より毎週金曜24時12分に放送されることが決定。オープニング主題歌はIVEの「JIGSAW」に決定。IVEのコメント動画や伊藤潤二が描き下ろしたIVEのビジュアルが解禁された【写真】伊藤潤二が描き下ろたIVE『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラ