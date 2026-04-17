HANAが、4月23日発売のモード誌『SPUR』（集英社刊）2026年6月号の表紙に初登場。さらに、目黒蓮（Snow Man）が、スペシャルエディション版の表紙に登場する。【写真】目黒蓮が超かっこいいスペシャルエディション版の表紙2025年4月の鮮烈なデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしているHANA。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フ