誕生から60年を迎える「ウルトラマン」の新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』が、テレ東系にて7月4日より毎週土曜9時より放送されることが決定。これを皮切りに多言語での同時期放送・配信がスタートする。併せて、特報が解禁された。【動画】岩崎碧が主演！『ウルトラマンテオ』特報本作は、今年7月10日に誕生から60年を迎える「ウルトラマン」シリーズの新たなテレビシリーズ作品。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品と