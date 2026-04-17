日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が連名で引退を表明したことを報じた。番組では五輪での演技の映像とともにそれぞれＳＮＳで発表したことを紹介した。スタジオ出演したお笑いトリオ「パンサー」の向井慧は「僕らからするとまだまだ現役で見たいと思