サッカー日本代表の森保一監督が１７日、元Ｊ１広島総監督で恩師の今西和男さんが１６日未明、肺炎のため８５歳で亡くなったことに思いをはせ、涙ながらに心境を語った。この日は都内で、サッカー外交推進議員連盟、障がい者サッカーを応援する国会議員連盟の合同総会に出席した。森保監督は「この場にいられることも本当にありがたいことですが、今葬儀をやっているので、葬儀の場に自分がいたいという気持ちでいる」と神妙な