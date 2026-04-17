◆米女子ゴルフツアーＪＭイーグルＬＡ選手権第１日（１６日、カリフォルニア州エルカバレロＣＣ＝６６７９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、岩井千怜（ホンダ）がボギーなしの１イーグル、７バーディーで９アンダー６３をマークして単独首位発進した。２打差の２位に金世煐（韓国）ら３人が並んだ。岩井千は「最初からすごく落ち着いていて、バーディーを狙わなくてもチャンスについた。パットのイメージ