女優・志田未来が大人気アイドルグループとの共演ショットを披露した。志田は１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「やったー！！「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲのＮＥＷＫＡＷＡＩＩってしてよ？」に出演させていただきます」とつづると、メンバーと揃えたハートポーズでの共演ショットを披露した。また、「大好きなＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲさんのこの番組！毎週欠かさず見ていたので、とっても嬉しすぎるご