◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１７日、美浦トレセン出走馬唯一の重賞２勝馬リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は坂路を６４秒７―１５秒２で調整。脚取りは軽快で、状態の良さがヒシヒシと伝わってくる。手塚久調教師も「いい感じで、申し分ないね。体も前回と同じくらいで出せるよ」と自信をのぞかせた。今回は初の２０００メートルへの