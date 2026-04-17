今秋第1子出産予定のモデルでタレントの藤井サチが17日までに、自身のインスタグラムを更新。「ママバッグとしても頼れる存在になりそう」とイタリアンブランドのバッグ姿を披露した。 【写真】少しだけふっくらおなか確かにママバッグとしても使い勝手良さそう！ 藤井はフルラのトートバッグを肩に掛け「見た目以上にしっかり入るから、新生活やお仕事、ママバッグとしても頼れる存在になりそう」とつづった。胸の