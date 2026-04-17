香川県警察本部 香川県で2025年に警察に届けられた「落とし物」が13万件を超え、過去5年で最多だったことがわかりました。 香川県警のまとめによると、1年間で届けられた落とし物の数は13万1971件で、前年を約1万件上回りました。（2024年 12万1263件、2023年 10万688件、2022年 9万9124件、2021年 8万9838件） 特に高松北警察署やさぬき警察署管内での落とし物が増えたということで、警察は瀬戸内国際芸術祭の開催やあ