クリスタル・パレスMF鎌田大地はフィオレンティーナ戦でフル出場イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは、現地時間4月16日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）の準々決勝第2戦で、イタリア・セリエAのフィオレンティーナと対戦。1-2で敗れたものの2戦合計4-2で準決勝進出を決めた。日本代表MF鎌田大地がスタメン出場したクリスタル・パレスは、前半17分の先制ゴールで2試合合計スコアを4-0として大きく優位に立っ