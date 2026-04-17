おやつカンパニーの「ベビースタードデカイラーメン」シリーズに、『ポケットモンスター赤・緑』発売30周年を記念した「ポケモンベビースタードデカイラーメン」が登場。「くさタイプ」「ほのおタイプ」の歴代パートナーポケモンが大集合した、子どもも大人も楽しめるポケモンデザインのベビースター2種類がラインナップされます☆ おやつカンパニー「ポケモンベビースタードデカイラーメン（のり塩味／BBQソースステーキ