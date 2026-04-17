5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう17日より発売開始した。本大会は、ベルトをかけたライト級タイトルマッチをはじめ、国内外の実力派ファイターによる注目カードが多数ラインナップする。【インタビュー動画】榊原CEO、朝倉未来の復帰戦＆BreakingDownとの今後を説明最注目のカードは、昨年大みそか大会でホベルト・サトシ・ソウザを1ラウンドでKOした