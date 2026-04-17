3月、ミャンマーの首都ネピドーで開かれた国軍記念日の式典に出席した軍事政権トップのミンアウンフライン国軍総司令官（当時）【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権は17日、国営放送を通じて受刑者4500人以上に「恩赦」を与え、釈放すると発表した。ミャンマーは仏教の正月を祝う期間中で、これに伴う措置。今月10日に新たな親軍政権が発足してから初の大規模な恩赦で、国民の歓心を買おうとする狙いが透ける。釈放するのは