【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権は17日、国営放送を通じて受刑者4500人以上に「恩赦」を与え、釈放すると発表した。ミャンマーは仏教の正月を祝う期間中で、これに伴う措置。今月10日に新たな親軍政権が発足してから初の大規模な恩赦で、国民の歓心を買おうとする狙いが透ける。