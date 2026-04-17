オズワルドの伊藤俊介が１６日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、テレ東の番組で伊集院光に激怒されたときのことを振り返った。この日は出演者が立ち話で話を繫ぐ「立ちトーーク」。そこで伊藤が、フジの日曜朝の番組で谷原章介と初共演するため、距離感に悩んでいる…という話題に。そこから伊藤と先輩の距離感という話になり、アンガールズの田中卓志がテレ東のプロ野球順位予想番組での伊藤の様子を暴露した。田