犬の『あくびが増える』危険な病気５選 最近、愛犬のあくびが増えてきたな……と思うことはありませんか。もしかすると、それは単なる眠気ではなく、病気のサインかもしれません。ここでは、犬のあくびが増えたときに考えられる病気をまとめました。 1.低血糖症 子犬に見られることのある『低血糖症』は、血糖値が下がりすぎて脳のエネルギーや酸素が不足してしまうため、あくびが増えることがあります。 低