【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】年々、世界中で需要が増え続けているモバイル充電器。その中でも5年連続で世界No.1モバイル充電ブランドに認定（※）されたのがAnker。その最高峰の「Anker Prime」シリーズの最新機種を見ていこう。＊＊＊米国や日本、ヨーロッパを中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るグローバルブランドであるAnkerグループ。特にモバイル充電器の分野では常に人気上位を