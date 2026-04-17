新年度が始まって、約2週間が経ちました。新しい土地で仕事や学業をスタートした方も、すこしずつ慣れてきたころかもしれません。赴任地として人気の札幌と福岡を取り上げてきた当シリーズも、いよいよ最終回を迎えました。今回は「エトセトラ」として、名前を聞けばすぐに思い浮かぶ、両都市自慢の料理やお取り寄せ品をご紹介します。では、早速見ていきましょう。カリッ、ジュワッ。本ししゃもと博多一口餃子、焼き物頂上対決ま