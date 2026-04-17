大舞台で24歳のサムライ戦士が眩い輝きを放った。現地４月17日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）準々決勝の第２レグで、鈴木唯人を擁するフライブルク（ドイツ）が、セルタ（スペイン）と敵地で対戦。先週の第１レグを３−０で制していたなか、この日も３−１で快勝し、クラブ史上初の欧州カップ戦ベスト４進出を決めた。スペインでの再戦でヒーローになったのが鈴木だ。まずは１−０で迎えた39分、ペナルティエリア内でリ