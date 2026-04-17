サンフレッチェ広島の礎を築き、16日、85歳で亡くなった今西和男さんの告別式が営まれています。今西さんは16日未明、肺炎のため85歳で亡くなりました。広島市で営まれている告別式には親族や多くの関係者らが参列しています。今西さんは広島市出身で日本を代表するディフェンダーとして活躍しました。引退後はマツダの監督として森保一さんら選手の発掘や育成にも尽力し、サンフレッチェの初代総監督も務めました。告別式で