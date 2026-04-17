4月28日に石川県金沢市で開幕するガルガンチュア音楽祭のPR隊が17日、北陸放送を訪れ、節目の10年目となる公演の魅力を紹介しました。北陸放送を訪れたのは、石川県音楽文化振興事業団の表正人専務理事と兼政隆志常務理事です。今年は10年目にあわせて「あなたが選ぶ10大作曲家」をテーマに、世界のトップアーティストが金沢に集まり多彩な演奏を繰り広げます。なかでも世界最高峰のヴァイオリニスト「ギドン・クレーメル」さんの