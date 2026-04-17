大分県の山の中に18歳の女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された男が「自宅にあったナイフで殺害し、ナイフを海に捨てた」などと供述していることが捜査関係者への取材で分かった。この事件は先月上旬ごろ、大分・豊後大野市の山に遺体を遺棄した疑いで、姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたもの。山で見つかった遺体は、先月2日から行方不明だった中津市の森優奈さん（18）と判明している。捜査関係者によると、姫野容疑者