熊本県立美術館が開館50周年を迎え、記念式展が開かれました。 4月17日に開かれた式展には、主催者の木村知事をはじめ、くまモンも出席しました。 木村知事は「こらからも優れた美術品や郷土の歴史などの研究を進め、展示公開していくことで、未来へ熊本の美術・芸術を継承していきたい」と挨拶しました。 また、開館50周年を記念した展覧会も開かれていて、2年間の修復作業を終えた横山大観の「雲去来」の水墨画や、明治時代か